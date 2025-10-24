Для Светланы Жировой запросили семь лет лишения свободы

Орловская прокуратура настаивает на таком наказании за злоупотребление полномочиями.

Фото: Орловская митрополия

В суде рассматривается дело заместителя руководителя департамента здравоохранения Орловской области Светланы Жировой. По версии правоохранителей, действия чиновницы привели к истечению сроков годности лекарственных препаратов на сумму более 46,7 млн рублей.

23 октября государственный обвинитель выступил в судебных прениях. Требования: семь лет лишения свободы, запрет на три года занимать должности на  госслужбе, в органах местного самоуправления.

Напомним, следствие по делу замглавы орловского депздрава завершено в марте 2025 года. По версии правоохранителей, злоупотребления продолжались с 2019 по 2022 годы. Чиновница вносила изменения в планы-графики закупок лекарственных средств, чтобы приобретать их в завышенных количествах и не возвращать выделяемые средства в федеральный бюджет, сообщал Орловский следком. В итоге не все  препараты оказались востребованы. Такие действия не только нанесли ущерб казне, но повлекли нарушение прав граждан на получение своевременной и бесплатной медицинской помощи, отметили в надзорном органе.

Рассмотрение судом уголовного дела по существу продолжается.

