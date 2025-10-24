Ивановский может стать губернатором Тверской области

24.10.2025 | 14:30 Новости, Политика

Такая информация муссируется в местных каналах и пабликах.

При этом авторы публикаций ссылаются на собственные источники. Наряду с Ивановским упоминаются ещё четыре кандидата (включая замминистра природных ресурсов России Дениса Буцаева). Кроме того, утверждается, что должность может занять кто-то из действующих заместителей мэра Москвы.

Ближайшие выборы губернатора состоятся в Тверской области 20 сентября 2026 года.

Напомним, Ивановский завершил карьеру в нашем регионе в должности первого заместителя губернатора в правительстве Орловской области. Последним днём его работы стало 13 октября. Ранее в соцсетях утверждали, что «в перспективе» он может заменить Клычкова и стать губернатором Орловщины.

