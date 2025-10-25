Болховскому бизнесу приказали нарастить производство

Местные власти одобрили и утвердили прогноз социально-экономического развития.

Речь идет о прогнозе социально-экономического развития Болховского района на 2026-2028 годы. Его показатели будут заложены в основу при верстке местного бюджета. Документ утвердила районная администрация. Более того, она рекомендовала руководителям предприятий всех форм собственности разработать план мероприятий по выполнению основных показателей прогноза социально-экономического развития. А финансовому отделу поручила усилить контроль за поступлением налогов и сборов, целевым использованием бюджетных средств.

«Социально-экономическое развитие Болховского района, в условиях экономического кризиса, характеризуется сохранением положительных тенденций как в производственной, так и в социальной сфере, однако темпы роста отдельных показателей несколько замедлились, – говорится в тесте документа. – По предварительной оценке, в текущем году объем промышленного производства по Болховскому району составит 2,244 миллиарда рублей, или 112,2 процента к уровню 2024 года; валовая продукция сельского хозяйства – 3,477 миллиарда рублей, или 101,3 процента».

На ближайшие годы чиновники также планируют рост показателей, и именно на их планы, видимо, и должны ориентироваться местные производители, Так, в 2026 году местная промышленность, по оценкам чиновников, может произвести собственной продукции на сумму не менее 2,347 миллиарда рублей. В этом случае темп роста в действующих ценах составит 104,6 процента. В дальнейшем рост объемов промышленного производства ежегодно планируется в среднем на 105,5 процента.

В агропромышленном комплексе объем производства валовой продукции сельского хозяйства, по предварительной оценке болховских чиновников, составит 3,512 миллиарда рублей с ростом на 101 процент по сравнению с 2025 годом. На 2027-2028 годы планируется рост показателей работы АПК на 101,5 процента. Это в действующих ценах, а в натуральном выражении планируется рост объемов сельскохозяйственного производства в среднем на 2-2,5 процента ежегодно. В инвестиционной сфере общий объем капитальных вложений в основной капитал, по прогнозам чиновников, составит 440,5 миллиона рублей и увеличится на 2,5 процента по отношению к уровню текущего года.

ИА “Орелград”