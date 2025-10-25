Иск о нелегальной свалке на мифическом полигоне остался без рассмотрения

Как будет решаться судьба свалки в дальнейшем, пока неизвестно.

Арбитражный суд Орловской области лишь частично удовлетворил исковые требования администрации Новосильского района к обществу с ограниченной ответственностью «Русресурс». Чиновники просили суд обязать компанию ликвидировать несанкционированную свалку отходов и погасить задолженность по договору аренды земель промышленного назначения. Как следует из материалов дела, чиновники еще в 2013 году сдали ответчику в аренду на 15 лет земельный участок общей площадью 75 000 квадратных метров.

Он расположен на территории Прудовского сельского поселения, южнее урочища «Былинка». Примечательно, что участок был передан в долгосрочную аренду для строительства полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Размер годовой арендной платы составлял 325 тысяч рублей. В 2019 году стороны заключили дополнительное соглашение к договору, поскольку арендатор сменил наименование общества с «Росресурс» на «Русресурс». Также стороны согласовали план-график выполнения работ. В соответствии с ним еще в сентябре 2013 года планировалось заключение с арендодателем договора на временную рекультивацию несанкционированно размещенных ТБО на данном земельном участке с последующим их захоронением в первой очереди полигона ТБО.

Как следует из иска, по 2022 год включительно ответчик аккуратно вносил арендную плату, но с 2023 года платежи за пользование земельным участком в бюджет района не поступали. В марте 2025 года Новосильская межрайонная прокуратура провела проверку с привлечением специалистов регионального управления экологического надзора и природопользования. Тогда было установлено, что на земельном участке, отведенном под строительство полигона ТБО, как такового полигона по-прежнему нет, но «имеются большие скопления твердых коммунальных отходов, которые складируются на почве; в местах навалов мусора расположены опоры воздушной линии электропередач».

Иными словами, проведенная проверка показала, что арендатор не выполнил условия договора аренды, поскольку полигон ТБО так и не был построен. Мероприятия по благоустройству участка не проводились, согласованные условия плана-графика не выполнялись, сроки проведения рекультивации и захоронения отходов оказались нарушены, выяснил суд. Местные чиновники считают, что ответчик обязан организовать проведение работ по ликвидации несанкционированной свалки отходов и рекультивации земельного участка.

Но суд решил иначе. Возможно, свою роль сыграл тот факт, что в 2022 году Федеральная налоговая служба России обратилась в арбитраж Орловской области с заявлением о несостоятельности ООО «Русресурс». В феврале 2024 года компанию признали банкротом и открыли в отношении нее конкурсное производство. С учетом всех обстоятельств арбитраж решил оставить без рассмотрения часть иска об обязании ответчика ликвидировать несанкционированную свалку. В то же время суд обязал «Русресурс» погасить накопившуюся почти за три года задолженность по арендной плате и перечислить в бюджет Новосильского района 813,4 тысячи рублей.

ИА «Орелград»