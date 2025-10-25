Орловский безработный обокрал уснувшего собутыльника

Мужчина признался, что деньги ему были нужны на выпивку.

Вступил в силу обвинительный приговор Ливенского районного суда по делу о краже. Его фигурантом стал местный житель, нигде не работающий. Действия подсудимого были квалифицированы как тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище и с причинением значительного ущерба гражданину. Преступление было совершено в феврале 2025 года. В тот день подсудимый пришел в гости к своему знакомому, который уже несколько лет проживает в летней кухне на территории своего домовладения.

Когда гость вошел в помещение, хозяин дома как раз прятал наличные в карман своей куртки, которая висела здесь же, на вешалке. Увидев визитера, хозяин предложил ему совместно распить коньяк. Безработный отказываться не стал. Застолье продолжалось около часа и закончилось примерно в 17 часов вечера. Спиртное закончилось, а продолжать «банкет» хозяин дома не стал. Он заявил гостю, что хочет спать, и попросил того уйти.

Гость ушел и даже направился сначала в сторону своего дома. Он был уже пьян, но ему захотелось выпить еще спиртного. Своих денег у него не было, так как он нигде не работал. Тут-то подсудимый и вспомнил, что его приятель прятал деньги в карман своей куртки. Гость вернулся в чужой дом, владелец которого в тот момент уже спал. Стараясь не шуметь, подсудимый вошел в чужой дом, дверь оказалась открытой.

Хозяин дома в тот момент спал прямо за столом. Увидев его, подсудимый растерялся и сказал, что вернулся якобы за своей забытой зажигалкой. Только собутыльник его не услышал и не проснулся. Этим и воспользовался злоумышленник. Он похитил из кармана куртки своего приятеля 6 тысяч рублей и скрылся в места преступления. За содеянное суд наказал его 1 годом лишения свободы условно, дав ему год на исправление в виде испытательного срока.

