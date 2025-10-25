Вступил в силу приговор о «новогодней резне»

Виновный отделался условным сроком лишения свободы.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое рассматривал в первой инстанции Заводской райсуд города Орла. Он признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. Как следует из материалов уголовного дела, преступление было совершено в новогоднюю ночь, а именно в период между полуночью и 2 часами ночи 1 января 2025 года. В судебном заседании подсудимый вину признал и в содеянном раскаялся.

Суду он рассказал, что 31 декабря 2024 года около 23 часов вечера отправился в бар, где познакомился с одним из посетителей. Поскольку приближалась полночь, подсудимый пригласил своего нового приятеля к себе в гости, чтобы вместе отметить Новый год. Тот согласился. Стол они накрыли в зальной комнате, перед телевизором, сами вдвоем устроились на диване. Стол был импровизированным – его роль исполняли два табурета, на которых находился алкоголь, закуска, рюмки и нож, которым хозяин дома нарезал закуску.

Из показаний подсудимого следует, что в квартире больше никого не было. Мужчины «общались, играли на гармошке, пели частушки». После полуночи хозяин квартиры так опьянел, что дальнейшие события сумел вспомнить только эпизодически. Он припомнил, что у него с гостем «произошел какой-то спор из-за гармошки». Хозяин схватил нож с табурета и начал наносить им удары гостю.

Как наносил ножевые ранения потерпевшему, подсудимый вспомнить не смог. Зато вспомнил, как его гость «начал падать к нему головой на колени, и у него сзади в спине торчал нож». Подсудимый сразу вызвал скорую помощь, благодаря чему жизнь потерпевшего была спасена. В последнем слове подсудимый заявил, что в трезвом состоянии он не совершил бы таких действий и что сожалеет о произошедшем.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Испытательный срок, в течение которого осужденный должен доказать свое исправление, составит 2 года. В течение этого времени осужденному запрещено менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и посещать места общественного питания, в которых разрешено потребление алкогольной продукции.

