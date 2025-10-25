В Ливенской ЦРБ нашли «неустранимые нарушения»

О результатах проведенной проверки отчиталась администрация губернатора.

Результаты плановой выездной проверки, проведенной главным контрольным управлением губернатора в отношении Ливенской центральной районной больницы, появились на официальном портале Орловской области. Из отчета следует, что это была плановая выездная проверка, организованная на основании приказа администрации губернатора и правительства. Предметом проверки стало соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

Проверялись закупки больницы, произведенные в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». Она является частью государственной программы «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», утвержденной постановлением правительства региона еще в 2019 году. В ходе проверки было выявлено немало нарушений.

«В связи с неустранимым характером допущенных нарушений предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе бюджетному учреждению здравоохранения Орловской области «Ливенская центральная районная больница» не выдано», – отмечено в отчете. В документе также приведено краткое описание выявленных нарушений. Например, сказано, что в нарушение части 9 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе» учреждение внесло изменения в план-график закупок товаров, работ и услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов по контрактам с несоблюдением установленного срока от 52 до 72 дней.

В одном из контрактов была указана сумма обеспечения гарантийных обязательств, противоречащая сумме, указанной в извещении о закупке. В контрактах, сформированных без использования единой информационной системы, отсутствовала обязательная, предусмотренная законом информация, что, по мнению проверяющих, противоречит условиям, предусмотренным извещениями об осуществлении закупок.

В двух случаях даты окончания исполнения контрактов, указанные в извещениях о закупках, не соответствовали датам окончания срока действия контрактов, указанным в приложениях к проектам данных контрактов. В одном случае в конкурсной документации проверяющие выявили различия в описании одного и того же объекта закупки. Были выявлены и другие нарушения. Информация о результатах плановой выездной проверки была направлена не только в региональный департамент здравоохранения, но и в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»