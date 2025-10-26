На Орловщине обновили правила льготного зубопротезирования

Соответствующее постановление вынесло правительство региона.

Новый порядок льготного зубопротезирования отдельных категорий граждан утвердило правительство Орловской области. Он распространяется на граждан, проживающих на территории региона, прекративших трудовую деятельность и не имеющих права на получение ежемесячной денежной выплаты за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, после достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию. Иными словами, действие документа рассчитано на часть пенсионеров, которым вряд ли по карману проведение зубопротезирования.

Согласно постановлению правительства медицинскую помощь в виде льготного зубопротезирования осуществляет бюджетное учреждение здравоохранения «Орловская областная стоматологическая поликлиника» в рамках выполнения государственного задания, установленного для нее региональным департаментом здравоохранения. Иными словами, для граждан услуга бесплатна, а финансирует ее областной бюджет. Для этого поликлинике выделяют бюджетные субсидии.

По условиям льготное зубопротезирование проводится не чаще одного раза в два года. Для получения такой льготы гражданин должен лично обратиться в медучреждение с письменным заявлением и пакетом документов. После этого гражданина должны направить на осмотр к врачу – стоматологу-ортопеду. Причем последний обязан принять пациента не позднее 14 календарных дней со дня его обращения в медучреждение. Кстати, отсутствие показаний к зубопротезированию, установленное по результатам осмотра стоматологом-ортопедом, является основанием для отказа гражданину в предоставлении льготы.

В случае отсутствия оснований для отказа пациенту определяют сроки льготного зубопротезирования и методы ортопедического лечения. Вид зубных протезов определяется исходя из имеющихся у пациента индивидуальных клинико-анатомических особенностей. Санация полости рта для подготовки к льготному зубопротезированию осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования по утвержденным тарифам.

Если потребуются дополнительные медицинские услуги при подготовке к льготному зубопротезированию, не обеспеченные программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области, то пациенту придется оплачивать их самостоятельно. Гарантийный срок на изготовленные зубные протезы составляет один год. Ремонт зубных протезов, изготовленных заявителю за счет средств областного бюджета, возможен в течение гарантийного срока.

ИА «Орелград»