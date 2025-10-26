Банку «Церих» в очередной раз продлили «жизнь»

Банкротство давно «закрытого» финансового учреждения вновь продлили.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел ходатайство конкурсного управляющего банка «Церих» (закрытого акционерного общества) – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о продлении срока конкурсного производства. Слушание прошло без вызова лиц, участвующих в этом деле. В результате суд постановил продлить срок конкурсного производства в отношении банка «Церих» до 22 декабря 2025 года. Конкурсного управляющего обязали представить в суд отчет о результатах проведения конкурсного производства, содержащий сведения, предусмотренные статьей 189.79 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Банкротство этого некогда орловского банка длится уже более девяти с половиной лет. Напомним, что в феврале 2016 года приказом Банка России у банка «Церих» (ЗАО) была отозвана лицензия. Как сообщал тогда регулятор, банк «Церих» «при неудовлетворительном качестве активов… неадекватно оценивал принятые риски… Ненадлежащая оценка кредитного риска «привела к полной утрате собственных средств (капитала)». С конца февраля 2016 года кредитная организация фактически прекратила операционную деятельность и не обеспечивала своевременное исполнение обязательств перед кредиторами.

Кроме того, «Церих» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Деятельность кредитной организации была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, подчеркнули в ЦБ. В связи с отзывом лицензии приказом Банка России от 26 февраля 2016 года была назначена временная администрация по управлению «Церихом». Решением арбитражного суда Орловской области от 21 апреля 2016 года «Церих» был признан несостоятельным.

Именно тогда в отношении него открыли конкурсное производство, а исполнение обязанностей конкурсного управляющего было возложено на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». С тех пор идут сопутствующие тяжбы, так как конкурсный управляющий неоднократно по суду оспаривал некоторые предыдущие сомнительные сделки банка, требуя признать их недействительными. Судебные разбирательства коснулись даже трех бывших топ-менеджеров орловского банка, которых государственное агентство по страхованию вкладов просило привлечь к субсидиарной ответственности по долгам банка.

ИА «Орелград»