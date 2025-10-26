На Орловщине фермер 18 лет пользовался забытым колхозным имуществом

Только сейчас он узаконил свое право собственности.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил исковое заявление главы крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) к администрации Михневского сельского поселения Болховского района. Фермер просил суд о признании за ним права собственности на пять зданий, а именно на здания столовой, машинного двора и трех животноводческих ферм. Представители ответчика в суд не явились, но прислали письменный отзыв, в котором против удовлетворения исковых требований не возражали.

В иске фермер указал, что он уже более восемнадцати лет владеет спорным имуществом, причем не только зданиями, но и земельными участками под ними. При этом сами земельные участки, на которых расположены спорные объекты недвижимости, уже легализованы. Фермер приобрел их по договору купли-продажи в 2023 году. А вот правовой статус зданий до последнего времени оставался неопределенным.

Как пояснил истец, для ведения хозяйства ему нужна была соответствующая материально-техническая база. Поэтому он обратился в администрацию Михневского сельского поселения «на предмет возможного использования вышеуказанных объектов недвижимости, а также земельных участков, на которых они расположены, в хозяйственной деятельности своего КФХ». В администрации ему сказали, что данное имущество никому не принадлежит, и он может им пользоваться, поскольку администрация этим имуществом не распоряжается.

Как установил суд, раньше спорное имущество принадлежало колхозу «Искра». На его базе впоследствии было создано ООО «3аря», из которого позднее вышел участник КФК. В 2006 году «Заря» обанкротилась. В ходе реализации имущества этого предприятия в рамках процедуры банкротства было продано 11 объектов.

Конкурсное производство было завершено в декабре 2013 года. В определении суда, завершившего процедуру банкротства, указано, что на момент предоставления отчета конкурсного управляющего в арбитражный суд имущества у «Зари» уже не было. Вскоре это ООО было ликвидировано. И получилось так, что спорные объекты недвижимости не вошли в конкурсную массу «Зари» и никому не были переданы, то есть стали бесхозными.

Из ответа администрации Михневского сельского поселения, которое она дала суду, следует, что истец более 15 лет пользуется указанным бесхозным имуществом, ремонтирует его и поддерживает в надлежащем состоянии. Но отсутствие зарегистрированного права собственности не дает ему в полной мере распоряжаться указанным имуществом по его усмотрению, что «нарушает его права и законные интересы». Изучив представленные материалы, суд иск удовлетворил и признал право собственности фермера на все спорное имущество.

