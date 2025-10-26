Мценск при Кочетаеве стал лучшим городом региона

Город второй год подряд получит грант за самую эффективную деятельность.

В Орловской области три муниципальных образования получат из регионального бюджета гранты за эффективную деятельность органов местного самоуправления. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков. Как следует из преамбулы документа, гранты распределены на основании проведенного по итогам 2024 года мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов Орловской области.

Выделяются они «в целях поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления». В этом году обладателями грантов стали три муниципалитета: город Мценск – 1,75 миллиона рублей, Мценский район – 1,699 миллиона рублей, Покровский район – 1,55 миллиона рублей. Годом ранее места распределились следующим образом: город Мценск – 1,75 миллиона рублей, Мценский район – 1,68 миллиона рублей, Орловский муниципальный округ – 1,569 миллиона рублей.

«Гранты предоставляются во исполнение постановления правительства Орловской области от 5 февраля 2020 года № 59 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов Орловской области»», – следует из информации пресс-службы губернатора. Обращает на себя внимание тот факт, что второй год подряд в числе победителей оказались город Мценск и Мценский район.

Именно город приковывает к себе больше внимания, поскольку, напомним, недавно по решению суда своего поста лишился глава Мценска Николай Кочетаев, при котором населённый пункт и получил два гранта подряд. При проверке соблюдения требований антикоррупционного законодательства прокуратура выявила конфликт интересов и посчитала, что градоначальник не принял должных мер к его предотвращению или урегулированию. Прокуратура обратилась в суд, и тот фактически отправил Кочетаева в отставку в связи с утратой доверия. Решение в первой инстанции вынес Мценский районный суд, а в октябре 2025 года его поддержала коллегия Орловского облсуда.

ИА «Орелград»