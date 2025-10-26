Орловчанке дали два года за нападение на сотрудника полиции

Преступление женщина совершила, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Заводской районный суд города Орла вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Она была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы, но затем заменил его принудительными работами на срок 2 года с удержанием 10 процентов из заработной платы осужденной в доход государства. Отбывать наказание орловчанка будет в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. Подробности совершения преступления раскрыла пресс-служба Заводского районного суда.

В тот день осужденная, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в общественном месте вступила в конфликт с другой гражданкой, в адрес которой она сыпала грубой нецензурной бранью. Уже тем самым с точки зрения закона она совершила административное правонарушение, подпадающее под статью о мелком хулиганстве. Оскорбленная гражданка не стала терпеть молча и позвонила в полицию.

«В целях реагирования на полученное сообщение о совершенном административном правонарушении, на место конфликта прибыли сотрудники отдела полиции, которые находились в форменном обмундировании, при исполнении служебных обязанностей, являлись должностными лицами правоохранительного органа, – сообщила пресс-служба суда. – Сотрудник полиции потребовала от подсудимой прекратить выражаться нецензурной бранью, то есть нарушать общественный порядок и дать объяснение».

Однако нетрезвая орловчанка требование сотрудницы полиции проигнорировала и сама проявила агрессию. Она ударила представителя власти кулаком по лицу, угодив в область переносицы. В судебном заседании подсудимая признала вину и согласилась с предъявленным обвинением, что было зачтено ей в качестве смягчающего наказание обстоятельства. Еще одним смягчающим обстоятельством стало наличие у женщины малолетнего ребенка.

Но нашлись и отягчающие обстоятельства. Во-первых, преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Во-вторых, подсудимая, как оказалось, имеет неснятую и непогашенную судимость за ранее совершенное тяжкое преступление. Стоит добавить, что приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда.

ИА “Орелград”