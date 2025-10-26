Орловцев позвали в необычные экспедиции

Желающие могут посетить фонд редкой книги или совершить путешествие в Арктику.

Орловская областная библиотека имени Бунина пригласила желающих отправиться в увлекательное путешествие по темным, но интригующим кулуарам отдела основного книгохранения. Это будет экспедиция в фонд редкой книги, которая пройдет 3 ноября в рамках акции «Ночь искусств 2025». Как говорят в «Бунинке», наградой для тех, кто успешно пройдет туннели книжного «Форта Боярд», станет знакомство с уникальными экземплярами рукописных и старопечатных книг XV-XVII веков. Также участники экспедиции увидят книги гражданской печати XVIII века, книги из личных библиотек дворян и помещиков Орловской губернии, прижизненные изданиям произведений знаменитых авторов и книги с автографами.

«Это уникальная возможность полюбоваться шедеврами книгоиздания, созданными палехскими мастерами, подержать в руках лучшие образцы книгоиздательского искусства, среди которых будет самая большая и самая маленькая книга, – уточнили в «Бунинке». – Все эти сокровища книгопечатания будут ждать своего смелого, ловкого и умелого читателя в экспедиции по редкому фонду отдела книгохранения».

В свою очередь Орловский краеведческий музей совместно с мемориальным Домом-музеем В.А. Русанова и Орловским краеведческим обществом приглашают желающих в увлекательное онлайн «Путешествие в Арктику». Оно пройдет виртуально: собрать команду и присоединиться к участию можно будет 4 ноября в 16.00 в эфире группы Дома-музея В.А. Русанова во «ВКонтакте». Путешествие пройдет в виде викторины, посвященной юбилею знаменитого орловского полярника.

«Мы отмечаем 150-летие со дня рождения легендарного полярного исследователя Владимира Александровича Русанова и приглашаем на викторину «Путешествие в Арктику», – говорят организаторы. – Здесь вы проверите свои знания об Арктике, но и откроете для себя много интересных фактов, которые перевернут ваше представление о Севере! По итогам викторины будут определены победители в общем командном зачете, а также в номинациях «Школьная» и «Семейная» команды. Школьные команды – это команды из 9-11 классов, представляющие школу или класс».

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”