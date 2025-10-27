Клычков: Забрать себе муниципальное предприятие – это вовсе не от радости

27.10.2025

Губернатор Орловской области пожаловался на поток претензий к транспорту Орла.

Фото: ИА “Орелград”, Светлана Числова

На совещании в администрации региона 27 октября Андрей Клычков поинтересовался количеством трамваев, которые вышли на маршруты. Присутствовавшая на собрании исполняющая обязанности заместителя мэра Орла Марией Родштейн не смогла ответить на вопрос.

«У меня просьба, когда на совещание идете, уточняете эту информацию, чтобы можно было жителям об этом говорить. Сегодня один из ключевых вопросов, который требует внимания города, – это работа Трамвайно-троллейбусного предприятия. Можете вечером эфир посмотреть мой и увидеть, что 90% обращений – это транспорт в городе Орле. И поручение, которое даю Субботину о том, чтобы нам забрать себе муниципальное предприятие, это вовсе не от радости. А потому что, к сожалению, в городе не справляются с этим вопросом».

Напомним, выпуск трамваев в Орле сократился до четырех единиц. Из-за отсутствия электроэнергии в депо невозможно проводить обслуживание и ремонт техники. Ограничение снабжения введено из-за многомиллионных долгов. Помимо электротранспорта, финансовые проблемы сказались и на выпуске автобусов.

ИА “Орелград”


