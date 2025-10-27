В Орле безнадзорный алабай кошмарит жителей 3-й Курской

27.10.2025 | 11:35 Новости, Общество

Животное уже загрызло одну собаку.

Её хозяйка подала заявление в правоохранительные органы.

Также «Вести-Орёл» сообщают о ещё одной домашней собаке, которая после встречи с алабаем осталась жива, но получила тяжёлые травмы.

Судя по наличию ошейника, сам возмутитель спокойствия тоже является (или был) домашней собакой. О его хозяине пока ничего не известно.

Также не сообщается о случаях, когда агрессивный пёс нападал на людей. Пока его интересуют только другие собаки.

В последние дни алабай не видели на 3-й Курской. Однако местные собаковладельцы уже запаслись перцовыми баллончиками. В подобных случаях они эффективнее электрошокеров. Что касается атакуемых собак, то в таких ситуациях владельцу лучше отпустить четвероногого друга, а не держать его на поводке. Тогда у пса есть шанс спастись самостоятельно.

