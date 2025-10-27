Клычков заметил «перебор врачей» в некоторых больницах

Губернатор Орловской области поручил проанализировать реальную потребность.

Обеспеченность врачами и средними медработниками обсудили на совещании 27 октября. По словам исполняющего обязанности руководителя департамента здравоохранения Владимира Николаева, целевых показателей пока достигнуть не удается. Обеспеченность врачами-специалистами на 10 тыс. чел. фактически – 39,6 (должно быть 41,8).

Губернатор Андрей Клычков напомнил про поручение провести анализ по каждому медицинскому учреждению: штатное расписание, потребности, задачи.

«Не надо искать в общем и все. У нас есть конкретный набор специалистов, которые востребованы. Перечень уже сформирован, начиная от педиатров, заканчивая терапевтами, где-то узкие специалисты, где-то стоматология… К этому перечню подводим анализ по каждой районной больнице. Я думаю, что вы не удивитесь, но в совокупности увидите, что есть где-то перебор врачей по специалистам, которые там, может быть, и не нужны. Но это траты».

Также Андрей Клычков призвал оценить тенденцию по снижению населения в сельской местности. Когда районная больница рассчитана на 20 тысяч человек, и нормативы по работникам соответствующие, а там живет 3 тысячи человек.

«Тогда возникает вопрос целесообразности, разумности и логичности. Нам необходимо приводить в единый формат возможности и мощности. Потому что иначе мы видим, что в одном месте – пусто, в другом – густо. Анализируешь, где пусто, а там понимаешь, что замов главврача столько, что врачей столько нет».

Губернатор обратил внимание на еще одну «уловку». Федеральная доплата в 50 тысяч рублей приводит к тому, что исполняют обязанности главврача, не занимая полноценно этот пост.

«Ответственности больше, зарплата меньше. Никто, конечно, не пойдет на эту работу».

Андрей Клычков получил Владимиру Николаеву и заместителю по соцблоку Алексею Берестову определить конкретную потребность во врачах в конкретных районных больницах, определить виды высокотехнологичной медицинской помощи, которая может быть оказана только в областном центре.

ИА “Орелград”