Орловца будут судить за стрельбу в общественном месте

Один из выстрелов нанёс повреждение человеку.

На данный момент следствие по делу завершено. Оно направлено в суд.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, инцидент произошёл в июне этого года в посёлке Покровское у кафе «Молодёжная».

35-летний мужчина из Орловского муниципального округа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из огнестрельного оружия в воздух. Граждане, которые находились рядом с заведением, сделали ему замечания. Тогда он совершил ещё один выстрел — уже в сторону оппонентов.

«Одному из них было причинено телесное повреждение в виде ссадины бедра», – указали в ведомстве. Затем стрелок скрылся.

Дело возбудили по статье «хулиганство». Его рассмотрит Покровский районный суд.

Как уточнили в орловском управлении СКР, речь идёт о травматическом пистолете (он тоже считается огнестрельным оружием). При этом мужчина не признал вину.

ИА «Орелград»