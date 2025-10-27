КСП призвала ужесточить контроль за ремонтом дорог

Поводом к призыву послужили результаты последних проверок.

Начальник отдела контроля в бюджетной сфере КСП Орловской области Николай Панин принял участие в заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов. Он ознакомил парламентариев с итогами проверок использования бюджетных средств, выделенных на ремонт, в том числе капитальный, двух дорог. В своем выступлении Николай Панин «отметил необходимость ужесточения контроля как за качеством разработки проектно-сметной документации, так и за результатами выполнения работ». «В своем выступлении начальник отдела контроля в бюджетной сфере обратил внимание на выявленные нарушения и принятые меры объектами контроля по их устранению», – сообщили также в КСП.

К примеру, ранее счетный орган проверил целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Колпна – Белый Колодезь Первый – Просека в Колпнянском районе. Финансировались работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

При этом финансирование шло с использованием средств Дорожного фонда Орловской области. Постановлением правительства Орловской области было выделено 84,888 миллиона рублей, в том числе средства федерального бюджета – 37,207 миллиона рублей, средства областного бюджета – 47,681 миллиона рублей. Проектная документация на ремонт автомобильной дороги была разработана КУ ОО «Орелгосзаказчик». На проектную документацию было получено положительное заключение АУ ОО «Орелгосэкспертиза». Затем была утверждена постановлением правительства региона.

Контракт по результатам проведения электронного аукциона был заключен с ООО «Газ Ресурс». Аудиторы выяснили, что в смету на укрепление обочин щебнем была включена «не та» марка щебня, что привело к завышению стоимости контракта на сумму 579,7 тысячи рублей. В ходе проверки также было установлено, что «Орелгосзаказчик» не на должном уровне осуществлял контроль за исполнением подрядчиком и субподрядчиками обязательств по контракту.

Меры по усилению контроля были приняты только после того, как КСП выдала предписаний об устранении нарушений. Кроме того, «Орелгосзаказчиком» были приняты меры по соблюдению требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также «проанализированы результаты контрольного мероприятия о недопущении нарушений при исполнении договорных обязательств».

ИА “Орелград”