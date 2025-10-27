Орловцы стали реже умирать от старости

При этом ожидаемая продолжительность их жизни растет.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство орловской области утвердило государственную программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В документе приведен обзор общей ситуации. Сообщается, например, что в Орловской области за последние 5 лет произошло увеличение смертности от болезней системы кровообращения (БСК) на 3,1 процента – с 874,6 случая смерти на каждые 100 тысяч жителей региона в 2019 году до 925,5 случая в 2024 году.

«В настоящее время в Орловской области сохраняется напряженная демографическая ситуация, поскольку уровень смертности превышает уровень рождаемости, – говорится в документе. – Однако в 2024 году в Орловской области наблюдался процесс уменьшения общей смертности и смертности от БСК. В 2023 году умерло 10 978 человек, в том числе от БСК – 6445. Смертность от БСК в 2024 году составила 925,5 на 100 тысяч населения (901,4 в 2023 году)».

Отмечено в документе и то, что количество случаев смерти «от старости» в Орловской области в 2024 году уменьшилось на 9,8 процента по отношению к 2023 году. При этом количество случаев смерти по неустановленным причинам в 2024 году увеличилось по отношению к 2023 году на 37,2 процента. Ожидаемая продолжительность жизни по медико-демографическим показателям в Орловской области продолжает увеличиваться уже на протяжении трех лет.

Так, в 2021 года она составляла 68,97 лет, в 2022 году – 70,73 лет, в 2023 году – 71,13 лет, в 2024 году – 71,46 лет. По прогнозам областных властей, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2025 году выросла уже до 71,87 лет и увеличится до 73,04 лет в 2028 году. Суммарный коэффициент рождаемости составит 1,238 в 2028 году против 1,179 в 2025 году, также прогнозирует правительство региона. «На протяжении прогнозного периода число умерших по-прежнему будет превышать число родившихся, что связано с ожидаемым увеличением доли лиц старших возрастов и сокращением числа женщин репродуктивного возраста», – констатируют эксперты.

