Власти Орла не нашли денег на спасательные посты

Из-за отсутствия должного финансирования подрядчик был вынужден обратиться в суд.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по иску индивидуального предпринимателя к муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и муниципальному образованию «Город Орел» в лице управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации областной столицы. Истица просила о взыскании с ответчиков основного долга по муниципальному контракту и неустойки с продолжением ее начисления по день фактического исполнения обязательства.

Как следует из материалов дела, 26 мая 2025 года между муниципальным казенным учреждением «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт по оборудованию мест пребывания массового отдыха людей спасательными постами в районе пруда Силикатный и пляжа Разградский. Его цена составила 980 тысяч рулей. В контракте было указано, что финансирование осуществляется за счет средств бюджета города Орла. Также контрактом было установлено, что оплата за оказанные услуги производится заказчиком не позднее 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке.

Между тем, документы о приемке оказанных услуг, подписанные заказчиком, были размещены в Единой информационной системе 6 июня 2025 года. Таким образом, с учетом положений контракта, заказчик должен был оплатить оказанные истцом услуги не позднее 19 июня 2025 года. Однако, как это нередко водится, подрядчик вовремя денег не получил. Бизнес-вумен направила заказчику претензию для досудебного урегулирования спора.

И получила ответ, из которого следовало, что «задолженность образовалась в результате недофинансирования средств городского бюджета и будет погашена по мере поступления денежных средств». При этом в письме не было даже туманного намека на то, когда именно могут поступить бюджетные деньги. Подрядчику пришлось идти в суд, и тот исковые требования удовлетворил. В решении отмечено, что недофинансирование из бюджета не является форс-мажорным обстоятельством, позволяющим не оплачивать выполненный контракт в установленный срок.

Суд постановил взыскать с муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла», а в случае невозможности или затруднения взыскания – с муниципального образования «Город Орел», в пользу индивидуального предпринимателя 1,044 миллиона включая неустойку. Последнюю будут начислять ежедневно в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ по день фактической оплаты задолженности. Кроме того, из бюджета Орла придется заплатить 55 тысяч рублей в счет возмещения расходов истца по уплате государственной пошлины.

ИА “Орелград”