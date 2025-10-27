Около 20 нарушений выявили в «Добринском»

Проверка была проведена по приказу администрации губернатора.

Отчет о результатах проверки, проведенной главным контрольным управлением, опубликовала администрация губернатора и правительства Орловской области. Приказ о ее проведении был издан еще в июне 2025 года. Это была плановая выездная проверка бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Орловской области «Дом социального обслуживания «Добринский». Проверяющих интересовали вопросы соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Иными словами, ревизоры изучили закупки дома социального обслуживания и выявили достаточно внушительное количество недостатков и нарушений. Отметим, что проверка проводилась в рамках осуществления полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю. Проверенный период: с 1 января 2024 года по 31 мая 2025 года. Всего в отчете фигурирует информация о 21 выявленном нарушении.

Так, при организации шести закупок 2024 года были вскрыты факты определения начальной максимальной цены контракта. Обосновывалась она на основании коммерческих предложений, однако, по мнению проверяющих, характеристики товаров в изученных предложениях не были идентичными тем товарам, которые планировалось закупить. Еще в двух случаях в коммерческих предложениях не были указаны финансовые условия осуществления закупок, но и они легли в обоснование начальной цены.

Также в ходе проверки был установлен факт несоблюдения в 2025 году срока приемки выполненных работ, а в 2024 году учреждением был принят и оплачен товар, не соответствующий заявленным качественным характеристикам. При этом мотивированный отказ от подписания документа о приемке заказчиком поставщику не направлялся. Также были установлены факты несоблюдения заказчиком в 2024 году срока оплаты оказанных ему услуг.

В вину соцучреждению поставили и несколько фактов не выставления поставщикам требований об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактами. По итогам проверки в адрес «Дома социального обслуживания «Добринский» было направлено представление, копию которого проверяющие также адресовали областному департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Информация о результатах проверки направлена и в прокуратуру Орловской области.

