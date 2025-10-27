На Орловщине впервые провели комплексное уродинамическое исследование

Это событие открывает новую главу в развитии урологии в Орловской области.

Первое в истории нашего субъекта успешное комплексное уродинамическое исследование (КУДИ) сделали в Орловской областной клинической больнице. Для этого использовалось специальное оборудование, тоже уникальное для нашего региона. Об этом рассказали в областном департаменте здравоохранения.

КУДИ – высокоточный метод диагностики, который позволяет глубоко изучить функцию мочевыделительной системы. Благодаря этому врачи могут выявлять причины нарушений мочеиспускания с большей точностью.

Таким образом, в ООКБ запустили новое направление – нейроурология и уродинамика. Теперь жители региона имеют возможность получить более точную диагностику и более эффективное лечение соответствующих заболеваний.

ИА «Орелград»