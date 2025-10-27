В Орле у переезда на Маслозаводском сбили женщину

27.10.2025 | 13:55 Новости, Происшествия

Пострадавшая госпитализирована.

Фото: ГАИ Орловской области

ДТП произошло накануне вечером — около 19 часов.

Как рассказали в ГАИ Орловской области, 28-летний водитель ехал на автомобиле «Лада Гранта» по переулку Маслозаводскому (со стороны улицы Комсомольской).

Поворачивая направо, в переулок Пищевой, он не уступил дорогу 70-летней женщине. Орловчанка переходила проезжую часть. Дорожный инцидент произошёл на регулируемом перекрёстке.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Её госпитализировали в Больницу имени Семашко.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 25 ДТП. Пострадали шестеро человек.

ИА «Орелград»


