В Малоархангельскую ЦРБ пришёл работать «Земский доктор»

27.10.2025 | 12:35 Медицина, Новости

Это молодая врач-невролог.

Фото: zvezda-orelsmi.ru

В районную больницу трудоустроилась Татьяна Хрипкова. Об этом пишет местная газета «Звезда».

Татьяна родилась в Курской области. Здесь же она окончила медицинский университет. Затем женщина прошла ординатуру по специальности «неврология».

«Главный врач Малоархангельской ЦРБ Сергей Веселовский отметил важность прихода молодого специалиста для укрепления кадрового состава», – пишет издание.

На данный момент в Орловской области участниками программы «Земский доктор» стали 309 человек. В этом году единовременные выплаты 13 врачей.

ИА «Орелград»


