В Малоархангельскую ЦРБ пришёл работать «Земский доктор»

Это молодая врач-невролог.
В районную больницу трудоустроилась Татьяна Хрипкова. Об этом пишет местная газета «Звезда».
Татьяна родилась в Курской области. Здесь же она окончила медицинский университет. Затем женщина прошла ординатуру по специальности «неврология».
«Главный врач Малоархангельской ЦРБ Сергей Веселовский отметил важность прихода молодого специалиста для укрепления кадрового состава», – пишет издание.
На данный момент в Орловской области участниками программы «Земский доктор» стали 309 человек. В этом году единовременные выплаты 13 врачей.
ИА «Орелград»