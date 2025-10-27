В Малоархангельскую ЦРБ пришёл работать «Земский доктор»

Это молодая врач-невролог.

В районную больницу трудоустроилась Татьяна Хрипкова. Об этом пишет местная газета «Звезда».

Татьяна родилась в Курской области. Здесь же она окончила медицинский университет. Затем женщина прошла ординатуру по специальности «неврология».

«Главный врач Малоархангельской ЦРБ Сергей Веселовский отметил важность прихода молодого специалиста для укрепления кадрового состава», – пишет издание.

На данный момент в Орловской области участниками программы «Земский доктор» стали 309 человек. В этом году единовременные выплаты 13 врачей.

ИА «Орелград»