Прокурор Орловской области рассказал о делах Лежнева

Алексей Тимошин уверен, что предпосылок для их развала нет.
Прокурор осветил важную тему в интервью «Орёлтаймс».
Так, Алексей Тимошин отметил, что длительность расследования обусловлена объективными причинами. А именно — значительным числом необходимых следственных действий и экспертиз.
Напомним, Сергей Лежнев (который остаётся действующим советником орловского губернатора, хотя и не получает заработную плату) находится в СИЗО с мая минувшего года.
«Только по фактам хищения мошенническим путем бюджетных денежных средств фигурант обвиняется в совершении более десяти составов преступлений. Кроме того, обвиняемые имеют право ознакомиться с материалами дела, на что тоже требуется время», – указал прокурор.
Общее число томов уголовных дел, связанных с Лежневым, значительно превысило отметку в полсотни. При этом прокурор Орловской области уверен, что никаких предпосылок для их развала «однозначно нет».
«Мы ждём, когда дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», – указал Алексей Тимошин.
ИА «Орелград»