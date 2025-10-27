Прокурор Орловской области рассказал о делах Лежнева

Алексей Тимошин уверен, что предпосылок для их развала нет.

Прокурор осветил важную тему в интервью «Орёлтаймс».

Так, Алексей Тимошин отметил, что длительность расследования обусловлена объективными причинами. А именно — значительным числом необходимых следственных действий и экспертиз.

Напомним, Сергей Лежнев (который остаётся действующим советником орловского губернатора, хотя и не получает заработную плату) находится в СИЗО с мая минувшего года.

«Только по фактам хищения мошенническим путем бюджетных денежных средств фигурант обвиняется в совершении более десяти составов преступлений. Кроме того, обвиняемые имеют право ознакомиться с материалами дела, на что тоже требуется время», – указал прокурор.

Общее число томов уголовных дел, связанных с Лежневым, значительно превысило отметку в полсотни. При этом прокурор Орловской области уверен, что никаких предпосылок для их развала «однозначно нет».

«Мы ждём, когда дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», – указал Алексей Тимошин.

ИА «Орелград»