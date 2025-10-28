Баклановский ДК подвела пожарная безопасность

Сдачу дома культуры под Орлом уже просрочили на год.

Завершение работ в Баклановском ДК изначально планировалось в августе 2023 года. Несколько раз сроки переносились. Каковы результаты регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» к октябрю 2025 года?

«В настоящий момент Баклановский сельский дом культуры, как объект капитального строительства, в целом завершён и готов к эксплуатации. В то же время не установлено в полном объеме оборудование, а также не реализовано проектное решение в части обеспечения пожарной безопасности, что является основным замечанием государственного строительного надзора», – сообщили “Орелграду” в департаменте культуры Орловской области.

Также в письме заявили, что «завершение строительства находится на постоянном контроле Департамента культуры Орловской области и Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, являющегося ГРБС».

Забавно в этом ключе выглядит ответ на запрос от самого департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

«Заказчиком строительства объекта является администрация Орловского муниципального округа, в связи с чем решение вопросов исполнения заключенного муниципального контракта отнесено к исключительному ведению сторон, и как следствие оплата выполненных работ, контроль за сроками его исполнения, применение мер ответственности, взыскание штрафов и начисление неустоек подрядной организации отнесено к полномочиям заказчика».

Напомним, контракт с курским ООО «СтройКомплект» заключен 14 марта 2023 года. На информационном стенде у будущего объекта указывался срок реализации – 30 августа 2024 года. Далее заговорили о выявленных проблемах с грунтом, пробелах в проекте. Срок исполнения контракта был смещен на декабрь 2024 года. Цена работ выросла с 66 до 75 миллионов рублей.

ИА “Орелград”