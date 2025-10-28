Не нашлось желающих устранять строительные дефекты в школе №53

На запрос котировок в Орле никто не откликнулся.

Выполнение работ по устранению дефектов, допущенных при строительстве МБОУ «Школа №53», оценили в 4,7 млн рублей. Отбор подрядчиков стартовал 16 октября, но запрос котировок никого не привлек. Судя по документам, опубликованным в ЕИС «Закупки», необходима разборка покрытий кровли из рулонных материалов и ее ремонт, крепление труб по парапетам; устройство герметизации стыков стеновых панелей; выравнивание поверхностей, облицовка керамогранитными плитами и плитками и т.д. В ремонте нуждаются входы, ступени, цоколь, спортивная площадка, дверные откосы, козырьки, потолок, тротуар – всего в смете 18 разделов.

Напомним, контракт на строительство школы был заключен в конце 2020 года. Его цена превысила 892,7 млн рублей. ООО «Техспецкомплект» к завершению процесса ушел в банкротство. Ученики сели за парты в новой школе лишь в сентябре 2024 года. В январе 2025 года двух обвиняемых по делу «Техспецкомплекта» отпустили на СВО.

ИА “Орелград”