Клычкову помогают управлять Орловщиной более 30 советников

28.10.2025 | 7:03 Важное, Новости, Общество

Один из них даже в СИЗО не потерял свой статус.

Фото: Андрей Клычков

По состоянию на 23 октября 2025 года должности государственной гражданской службы Орловской области советников губернатора Орловской области, по которым установлено денежное содержание, замещают четыре государственных гражданских служащих, в том числе Лежнев Сергей Владимирович.

«Денежное содержание Лежневу С. В. не выплачивается с 27 мая 2024 года по настоящее время», – сообщил «Орелграду» исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора и правительства региона Вячеслав Ерохин.

Численность советников губернатора Орловской области на общественных началах, не являющимися государственными гражданскими служащими Орловской области и исполняющими свои обязанности на безвозмездной основе, – 27 человек.

