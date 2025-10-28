Клычкову помогают управлять Орловщиной более 30 советников

Один из них даже в СИЗО не потерял свой статус.

По состоянию на 23 октября 2025 года должности государственной гражданской службы Орловской области советников губернатора Орловской области, по которым установлено денежное содержание, замещают четыре государственных гражданских служащих, в том числе Лежнев Сергей Владимирович.

«Денежное содержание Лежневу С. В. не выплачивается с 27 мая 2024 года по настоящее время», – сообщил «Орелграду» исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора и правительства региона Вячеслав Ерохин.

Численность советников губернатора Орловской области на общественных началах, не являющимися государственными гражданскими служащими Орловской области и исполняющими свои обязанности на безвозмездной основе, – 27 человек.

ИА “Орелград”