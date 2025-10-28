Финансирование системы образования увеличили в Орле

Необходимые изменения внесены в паспорт муниципальной целевой программы.

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил изменения, внесенные в паспорт муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2024-2026 годы». Скорректированы объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы. Общий объем средств, которые планируется выделить, теперь составляет 20,799 миллиарда рублей. Изначально планировалось выделить чуть менее 15 миллиардов рублей. Из обновленной суммы доля областного бюджета составит 13,074 миллиарда рублей, доля бюджет города Орла – 7,725 миллиарда.

Практически весь объем финансирования 2026 года, а это более 6 миллиардов рублей, предусмотрен на мероприятия по развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях города Орла. Ожидаемым результатом программы является «создание равных возможностей для получения качественного образования, воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций, сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников».

Также городские власти нацелены на открытость муниципальной системы образования, привлечение общественности к формированию и реализации социального заказа на образование, повышение эффективности расходов муниципального бюджета в сфере образования. Как следует из паспорта программы, муниципальная система образования города Орла представлена 138 образовательными организациями (43 общеобразовательными организациями, 80 дошкольными образовательными организациями, 15 организациями дополнительного образования), информационно-методическим центром и городским образовательным центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Дошкольное образование в городе Орле получают свыше 14 тысяч детей. Анализ статистических данных говорит о том, что в последние годы количество воспитанников дошкольных образовательных организаций сокращается примерно на 3 процента ежегодно. При этом количество детей дошкольного возраста, состоящих в очереди на зачисление в детсады, за три года уменьшилось на 28 процентов. Власти связывают это со строительством новых детсадов и вводом в работу новых ясельных групп.

В частности, в последние годы были введены в эксплуатацию детский сад № 97 на улице Кузнецова, детский сад № 98 на улице Планерной (на 80 мест каждый), а также детский сад № 99 на улице Ливенской на 105 мест. В этом отношении показатели федерального проекта в городе Орле достигнуты: дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование, показатель доступности дошкольного образования для детей до 3 лет имеет устойчивое значение. По данным мэрии, в настоящий момент доступность дошкольного образования составляет 100 процентов.

ИА “Орелград”