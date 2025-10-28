Орловскому бизнесу выставили счет на 3 миллиарда рублей

Компаниям региона предстоит внести в бюджет имущественные налоги.

В Орловской области в текущем году в адрес юридических лиц направлено более 3,7 тысячи сообщений об исчисленных суммах земельного, транспортного налогов и налога на имущество. Заплатить такие налоги за 2025 год орловским организациям необходимо не позднее 28 февраля 2026 года, а ближайший срок уплаты авансовых платежей – не позднее 28 октября текущего года. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФНС России.

«Подавляющее число сообщений – почти 94 процента – орловские компании получили в электронном виде, – подчеркнули в ведомстве. – За девять месяцев текущего года начисления по имущественным налогам юридических лиц составили около 3,1 миллиарда рублей, что выше уровня прошлого года на 218,2 миллиона рублей, в том числе: по налогу на имущество – 2,4 миллиарда рублей; по земельному налогу – 509,7 миллиона рублей, по транспортному налогу – 164,8 миллиона рублей».

Напомним, что в эти дни ведется работа над бюджетом Орловской области на ближайшие три года. И наметившаяся тенденция сокращения объемов федеральных поступлений говорит о том, что доля собственных доходов бюджета, прежде всего налоговых, будет держаться на высоком уровне. В основу текущего расчета поступления налоговых доходов областного бюджета положен прогнозируемый на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов объем налогооблагаемой базы, сформированный исходя из отчетных данных ФНС России за 2024 год, ожидаемой оценки налогооблагаемой базы в 2025 году, а также показателей прогноза социально-экономического развития Орловской области на среднесрочный период.

На текущий момент налоговые доходы областного бюджета на 2026 год планируются в объеме 39,586 миллиарда рублей, что на 2,147 миллиарда рублей, или на 5,7 процента больше ожидаемого поступления доходов в 2025 году и сопоставимо с прогнозируемым уровнем инфляции, который в документах определен в 5,4 процента. На 2027 год налоговые доходы региона планируются в объеме 41,669 миллиарда рублей, на 2028 год – в объеме 43,829 миллиарда рублей.

Расчеты также показывают, что более 60 процентов налоговых доходов областного бюджета в ближайшие три года будут сформированы за счет налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц. При этом ожидается, что поступления налога на прибыль организаций в 2026 году по сравнению с 2025 годом сократятся на 327,364 миллиона рублей, или на 4,1 процента. А поступления налога на доходы физических лиц в 2026 году по сравнению с 2025 годом могут увеличиться на 1,649 миллиарда рублей.

ИА “Орелград”