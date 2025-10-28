Замглавы орловской ветеринарии удостоился почётного звания

Виталий Сиротин стал «Почётным работником АПК России».

Об этом сообщается в официальном сообществе Управления ветеринарии Орловской области. На данный момент Сиротин является заместителем начальника данной структуры.

«Это признание – яркое свидетельство Вашего многолетнего плодотворного труда, преданности своему делу и значительного вклада в развитие аграрной отрасли нашего региона и страны в целом», – указывают авторы публикации.

Известно, что Виталий Сиротин окончил Орловский государственный аграрный университет. Это произошло в 1993-м году. В сентябре этого года орловец отметил 55-летний юбилей.

ИА «Орелград»