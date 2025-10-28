Орловца отметили орденом Александра Невского

Награду вручили бойцу с позывным «Смог», участнику легендарной операции «Поток».

Тогда наш земляк осуществлял командование второй Отдельной Диверсионной Штурмовой Бригадой «Ветераны».

Орден Александра Невского (с мечами) вручён «за особые отличия, проявленные при выполнении задач в боевых условиях». Об этом рассказали в группе «Рокот-Орёл» «Вконтакте».

Ранее сообщалось, что в операции участвовали семеро жителей нашей области.

Орден представляет из себя позолоченный четырёхконечный прямой крест с расширяющимися концами, покрытый рубиновой эмалью. Боевые заслуги подчеркиваются перекрещенными позолоченными мечами, которые располагаются под крестом.

ИА «Орелград»