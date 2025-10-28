В Орловской области неправильно содержали водонапорную башню

28.10.2025 | 12:50 ЖКХ, Новости

Нарушение выявили в посёлке Кромы.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова (иллюстративное)

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, башня находится на территории данного населённого пункта. Выяснилось, что зона санитарной охраны объекта не имела цельного ограждения. При этом гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения является МКП КР ОО «Кромской Акваснаб».

В связи с выявленной проблемой прокуратура возбудила административное дело. По результатам его рассмотрения директора данного предприятия оштрафовали.

Также ему внесли представление об устранении нарушений. Уже по результатам рассмотрения этого акта привлекли к дисциплинарной ответственности виновное должностное лицо.

«В настоящее время нарушения устранены», – уточнили в ведомстве.

Ранее прокуратура обнаружила проблемы в Орловском медицинском колледже.

ИА «Орелград»


