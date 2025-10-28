Орловщина и «Динамо» подписали соглашение

28.10.2025

Его утвердили губернатор Андрей Клычков и глава спортивного общества Анатолий Гулевский.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Встреча с представителями Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» состоялась в администрации региона сегодня. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Соглашение направлено на развитие физкультуры и спорта в нашем регионе. Это касается создания условий для оказания соответствующих услуг, работы над системой воспитания, популяризацией массового спорта, развития служебных и прикладных видов такой активности.

«Уверен, что наше партнёрство с «Динамо» даст новый импульс развитию спортивной инфраструктуры и позволит привлечь к занятиям спортом ещё больше жителей Орловской области. Мы видим в «Динамо» надежного партнёра, обладающего богатым опытом и ресурсами для реализации масштабных спортивных проектов», – подчеркнул Андрей Клычков.

В свою очередь, Анатолий Гулиевский зявил, что для него «большая честь побывать на орловской земле».

В рамках встречи состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества.

