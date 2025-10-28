В Орловской области «накрыли» конопляную ферму

28.10.2025 | 12:30 Криминал, Новости

У предполагаемого хозяина изъяли 125 кустов растений и шесть килограммов марихуаны.

Фото: УМВД по Орловской области

Нелегальная ферма располагалась в Болховском районе на территории частного домовладения. Как сообщает Управление МВД по Орловской области, предварительно установлено, что выращиванием конопли занимался 50-летний мужчина. При этом домовладение принадлежит не лично ему, а его родственнику.

Часть марихуаны была расфасована в 107 пакетиков. Подозреваемый признал то, что культивировал растение, однако утверждает, что хранил наркотики только для собственного употребления.

Экспертиза уже подтвердила, что найденное — именно вещества, запрещённые к свободному обороту. В отношении орловца возбуждён ряд дел по антинаркотической 228-й статье УК.

Мужчина остаётся на свободе, но под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»


