Пожароопасный сезон на Орловщине официально завершен

Соответствующее постановление издали областные власти.

Губернатор Андрей Клычков признал утратившим силу постановление правительства Орловской области от 14 марта 2025 года № 167 «Об установлении начала пожароопасного сезона на территории Орловской области и утверждении перечней населенных пунктов и территорий организаций отдыха детей и их оздоровления Орловской области, подверженных угрозе лесных пожаров». Это означает, что пожароопасный сезон в регионе официально завершен.

Как следует из преамбулы документа, решение принято в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки и снижением класса пожарной опасности на территории Орловской области. Соответственно, до начала следующего пожароопасного сезона уровень пожарной опасности специалистами классифицироваться не будет. По оперативным данным Главного управления МЧС России по региону, с начала года в Орловской области зарегистрировано 2485 пожаров, на которых погибли 25 человек, травмированы 20 человек, спасены 72 человека.

«Доминирующие причины пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа, эксплуатации газового, печного и электрооборудования», – уточнили в ведомстве. Напомним, что начало пожароопасного сезона в марте текущего года было установлено для организации контроля за обстановкой, связанной с лесными пожарами, повышения уровня пожарной безопасности лесов, а также предотвращения распространения лесных и других природных пожаров на населенные пункты и территории организаций отдыха детей и их оздоровления, непосредственно примыкающие к лесным участкам.

В перечень таких населенных пунктов в этом году были включены: поселок Культурная Посадка (Глазуновский район, 10 метров от границы до леса), город Дмитровск (20 метров), поселок Еленка (Знаменский район, 15 метров), деревня Радовище (Хотынецкий район, находится в лесном массиве), поселок Жудерский (Хотынецкий район, в лесном массиве), деревня Алехино (Хотынецкий район, в лесном массиве), село Льгов (Хотынецкий район, в лесном массиве).

ИА “Орелград”