У орловца отняли скутер и права

Скутер ему уже вряд ли вернут, а вот на восстановление прав он может рассчитывать через 5 лет.

В Орловской области осужден очередной пьяный водитель. Фигурантом уголовного дела стал 37-летний житель Троснянского района, который попался на повторной езде в состоянии опьянения. Его дело рассматривалось Кромским районным судом. Оно было возбуждено по части 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ (управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного настоящей статьей).

«При рассмотрении дела установлено, что гражданин, имея судимость за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, вызванного употреблением 0,5 литра самогона, находясь по месту своего проживания в Троснянском районе, сел за руль механического транспортного средства – скутера «Nexus Vector», – сообщила пресс-служба Кромского районного суда.

Нетрезвый водитель на скутере отправился в путь, ехал он в направлении поселка Тросна, но по пути был остановлен сотрудниками ГАИ, заподозрившими, что водитель может быть нетрезв. Поскольку у мужчины имелись внешние признаки опьянения, инспектор ГАИ тут же отстранил его от управления скутером. Затем водителю предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Оно выявило наличие этилового спирта в выдыхаемом водителем воздухе в объеме 0,37 мг/л, что чуть более чем в 2 раза превысило разрешенную норму.

«В судебном заседании гражданин вину признал полностью, – продолжают в пресс-службе Кромского районного суда. – С учетом представленных доказательств, он был признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 9 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 5 лет. Скутер, которым управлял гражданин при совершении преступления, конфискован в собственность государства».

Обвинительный приговор еще не вступил в законную силу, то есть он может быть обжалован в апелляционном порядке. Это означает, что у осужденного есть шанс оспорить назначенное наказание, в том числе попытаться спасти скутер от конфискации. Подобные прецеденты в регионе уже имеются. Если оспорить решение ему не удастся, то скутер гражданину уже не вернут, а водительские права он потенциально сможет получить заново через 5 лет.

ИА “Орелград”