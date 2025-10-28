Для «Набережной Лескова» повторно выбрали подрядчика

28.10.2025 | 8:47 ЖКХ, Новости

Компания из Орла единственной заявилась на открытый конкурс.

Иллюстрации основания выбора территории и предлагаемых решений MAYAK WORKSHOP

На минувшей неделе с ООО «ТСК «Альянс» заключен контракт. Его цена – 91 897 442 рубля 10 копеек. Проект реализуется на берегу реки Зуша в центре Мценска. Это будет продолжение ранее созданных «Версты» и сквера Фета. Срок исполнения контракта – 31 декабря 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

Примечательно, что подрядчика на “Набережной Лескова” уже выбирали, однако прокуратура выявила в процедуре просчеты. В итоге контракт с московским ООО «ОСВП Групп» был расторгнут.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU