Для «Набережной Лескова» повторно выбрали подрядчика

Компания из Орла единственной заявилась на открытый конкурс.

На минувшей неделе с ООО «ТСК «Альянс» заключен контракт. Его цена – 91 897 442 рубля 10 копеек. Проект реализуется на берегу реки Зуша в центре Мценска. Это будет продолжение ранее созданных «Версты» и сквера Фета. Срок исполнения контракта – 31 декабря 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

Примечательно, что подрядчика на “Набережной Лескова” уже выбирали, однако прокуратура выявила в процедуре просчеты. В итоге контракт с московским ООО «ОСВП Групп» был расторгнут.

ИА “Орелград”