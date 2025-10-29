Цены в Орловской области выросли на 0,58 процента

Обнародованы оперативные сведения об инфляции в регионе и стране.

В Орловской области в сентябре 2025 года цены, по данным Росстата, в среднем выросли на 0,58 процента по сравнению с августом текущего года. Однако годовая инфляция при этом замедляется четвертый месяц подряд. В сентябре в регионе она составила 8,46 процента, что выше, чем в целом по стране (7,98 процента). Об этом сообщило Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.

«В сентябре выросли цены на продукты питания, и в целом за год они подорожали больше, чем все товары и услуги, – следует из информации регулятора. – Непродовольственные товары за месяц также подорожали, в целом за 12 месяцев они выросли меньше, чем потребительская корзина. Услуги в сентябре подешевели, но за год выросли больше, чем все товары и услуги. С исключением сезонности цены в сентябре выросли больше, чем в августе. Основная причина — увеличение издержек производителей продовольственных и непродовольственных товаров».

Сообщается, что в сентябре средние цены на продукты питания в Орловской области подорожали на 0,83 процента по сравнению с августом, а за последние 12 месяцев увеличились на 11,51 процента по сравнению с предшествующими 12 месяцами. Непродовольственные товары подорожали соответственно на 0,79 процента и 3,96 процента. Различные виды услуг в сентябре 2025 года подешевели на 0,04 процента по отношению к августу, но в годовом исчислении поднялись в цене на 11,1 процента.

В Орловском отделении Центробанка добавили, что годовая инфляция в целом по России продолжает снижаться, но все еще остается достаточно высокой. Однако на государственном уровне принимаются меры по ее сдерживанию и снижению. Например, чтобы цены росли медленнее, Банк России «продолжит длительное время поддерживать высокие процентные ставки в экономике, воздействуя на кредитование и спрос». С учетом этого в 2026 году инфляция снизится до 4-5 процента и стабилизируется на уровне 4 процента в дальнейшем, прогнозирует регулятор.

Тем временем департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области сообщил о планируемом увеличении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в региона. В 2026 году он вырастет на 6,8 процента. Величина прожиточного минимума на душу населения в Орловской области составит 17 613 рублей в месяц, для трудоспособного населения – 19 198 рублей, для пенсионеров – 15 147 рублей, для детей – 17 085 рублей.

«Отметим, что прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный контракт, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет, выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей, – пояснили в пресс-службе губернатора. – Также этот показатель используется при расчете минимальных пенсий. Прожиточный минимум устанавливается раз в год и рассчитывается в соответствии с правилами, утвержденными постановлением правительства РФ».

ИА «Орелград»