Еще один орловский медик-целевик крупно оштрафован

Его обязали заплатить штраф за нарушение договора о целевом обучении.

Дело рассмотрел Урицкий районный суд Орловской области. Иск подал Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова (СЗГМУ им. И. И. Мечникова). Это высшее учебное заведение базируется в Санкт-Петербурге и по подведомственности относится к Минздраву России. Ответчиком в процессе выступал житель Урицкого района. Из материалов дела следует, что молодой человек ранее заключил договор о целевом обучении в указанном вузе.

На него был возложен ряд обязанностей. Так, студент-целевик, чье обучение оплачивалось за счет бюджетных средств, должен был освоить образовательную программу, после чего трудоустроиться у конкретного работодателя в соответствии с полученной квалификацией и отработать у него не менее трех лет. Однако в иске вуз указал на нарушение положений указанного договора ответчиком.

Студент после завершения обучения в СЗГМУ им. И.И Мечникова так и не трудоустроился там, где было положено, и тем самым не исполнил обязательство по трудоустройству, которое сам же дал при заключении договора. Данный факт был доказан в суде представителями вуза, поэтому исковые требования образовательного учреждения были удовлетворены. «С гражданина взыскан штраф в размере расходов федерального бюджета, произведенных на его обучение, – 628 556 рублей. Заочное решение суда вступило в законную силу», – сообщила пресс-служба Урицкого районного суда.

Как уже рассказывал «Орелград», аналогичный процесс прошел в суде Мценского района Орловской области. В данном случае местная жительница также обучалась на медика за бюджетный счет по целевому договору. После окончания учебы она трудоустроилась в местную больницу, заняв «дефицитную» должность врача-радиотерапевта. Однако в радиотерапевтическом отделении она отработала не три года, как предусматривал договор, а всего 313 дней, после чего уволилась по собственному желанию. По иску вуза Мценский районный суд наложил на нее штраф в размере 572 017 рублей – в такую сумму были оценены расходы из федерального бюджета на ее обучение по целевому договору.

ИА «Орелград»