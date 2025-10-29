Орловец пытался обхитрить страховую компанию

В документах он указал номер несуществующего водительского удостоверения.

Кромской районный суд Орловской области рассмотрел любопытный гражданский иск по заявлению страховой компании СК «Росгосстрах». Она просила о признании недействительным договора страхования, который ранее заключила с местным жителем. Как уточнили в пресс-службе суда, речь идет о договоре обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, который был заключен сторонами сроком на 1 год. При его проверке страховщики натолкнулись на неожиданный факт, который и послужил основанием для подачи иска.

«Согласно договору страхования лицом, допущенным к управлению указанным транспортным средством, является гражданин К., – следует из информации пресс-службы Кромского районного суда. – Однако в открытых источниках информации сведения в отношении водительского удостоверения с номером, указанным ответчиком, отсутствуют. Таким образом, страхователем К. были представлены ложные сведения, имеющие существенное значение для определения степени страхового риска и размера возможных убытков от его наступления».

На этом основании страховая компания просила суд признать спорный договор обязательного страхования автогражданской ответственности недействительным. Она также просила взыскать с ответчика в свою пользу расходы по оплате государственной пошлины в сумме 20 тысяч рублей. Дело рассматривалось в заочном режиме, поскольку ответчик на судебное заседание не явился. Хотя в суде подчеркнули, что он надлежащим образом был извещен о сроках и месте проведения разбирательства.

«Анализируя установленные в судебном разбирательстве обстоятельства, исследовав документы, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований о признании договора страхования недействительным и взыскании госпошлины. Решение не вступило в законную силу», – резюмирует пресс-служба Кромского районного суда.

