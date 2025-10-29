В Орле напишут технологический диктант

Орловцы смогут проверить свои знания о науке и передовых разработках в годы войны.

Орловская область присоединится к проведению Всероссийского научно-технологического диктанта. Он пройдет 30 октября 2025 года в рамках XII Международного форума технологического развития «Технопром-2025» в двух форматах: очно и онлайн. Как сообщают организаторы, очное проведение диктанта запланировано на площадках образовательных заведений, а также на других площадках по всей стране. В Орле площадка для написания технологического диктанта в очном формате будет работать на базе Орловского техникума путей сообщения им. В.А. Лапочкина и Автодорожного техникума.

«Цель акции – привлечь внимание молодежи к науке, инженерным решениям, – так прокомментировал акцию координатор проекта «Единой России» «Выбирай свое» в Орловской области Владимир Пукаев. – Сегодня тема реального сектора экономики России вышла на первый план. Именно эта сфера позволяет укрепить суверенитет и независимость страны, создавать условия для дальнейшего развития. Приглашаю всех, кто интересуется наукой и историей, проверить свою эрудицию и расширить знания в сфере технологий»,

Пройти диктант в онлайн-формате можно будет на официальном сайте акции. В этом году тема научно-технологического диктанта заявлена так – «Технологии победы». Вопросы будут акцентированы на технологиях и инновациях, которые помогли советскому народу одержать победу в Великой Отечественной войне. Вопросы будут касаться применения технологий на фронте и в тылу, в самых различных сферах — от науки и медицины до информационных технологий, методов связи и разведки, которые сыграли ключевую роль в обеспечении победы.

«Участники диктанта смогут узнать о том, как технологии того времени повлияли на ход событий и каким образом они продолжают оказывать влияние на современные достижения в различных областях науки и техники, – сообщили организаторы. – По итогам прохождения будет сформирован единый рейтинг по всем участникам (в зачет пойдет количество правильных ответов и время прохождения теста). Лучшие получат сертификаты о подтверждении своего технологического интеллекта».

Как сообщили в Орловском региональном отделении «Единой России», диктант проводится уже третий раз по инициативе Фонда научно-технологического развития Новосибирской области и министерства науки и инновационной политики Новосибирской области совместно с проектом «Единой России» «Выбирай свое». В первом диктанте, прошедшем 2023 году, вопросы касались физики, летательных аппаратов, космоса и ядерной энергетики. В 2024 году участники смогли проверить свои знания в сфере новейших биотехнологий. Кстати, в прошлом году диктант написали 2923 участника из 22-х регионов России.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»