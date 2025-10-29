Суд лишил отца права на выплаты за погибшего на СВО сына

При другом раскладе он мог бы рассчитывать на крупную сумму.

Непростое гражданское дело рассмотрел Ливенский районный суд Орловской области. Иск подала местная жительница, сын которой, к сожалению, погиб в ходе специальной военной операции. Как известно, при подобной трагедии членам семьи погибшего героя положены социальные выплаты. В данном случае женщина в иске потребовала лишить ответчика права на получение мер социальной поддержки и взыскать с него «незаконно» полученную единовременную денежную выплату.

Из материалов дела следует, что отец погибшего получил единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей и претендует на получение и других мер социальной поддержки. Однако истица заявила, что ответчик не является биологическим отцом ее погибшего сына, хотя и значится таковым в свидетельстве о рождении. «Кроме того, фактически ответчик не осуществлял своих прав и обязанностей, как родитель в отношении сына, поскольку с ним не проживал, не принимал участия в его воспитании, не оказывал ему моральную, физическую, духовную поддержку, не содержал сына материально. Более того, с сыном он не общался, даже не знал номер его телефона», – сообщили в пресс-службе суда со ссылкой на исковое заявление.

Истица также заявила, что давно уже не поддерживает с ответчиком семейных отношений. Более того, много лет назад она создала другую семью. С ее слов, новый супруг воспитывал ее сына, как своего собственного родного ребенка. В свете перечисленного женщина посчитала, что ответчик не имеет права на получение социальных выплат за ее погибшего сына. Однако тот иск не признал и в своих возражениях заявил, что не уклонялся от выполнения своих родительских обязанностей.

Доказательством этого он считает выплату алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. По его версии, он не прерывал отношений с сыном, наоборот, всегда поддерживал с ним общение и даже приютил сына у себя, когда тот учился в техникуме. Исследовав представленные доказательства и выслушав мнения сторон, суд пришел к выводу, что ответчик не принимал участие в воспитании сына, погибшего в ходе специальной военной операции.

«Не проявлял заботу о его здоровье, не оказывал ему моральную, физическую, духовную поддержку, материально сына не содержал, следовательно, между отцом и сыном отсутствовали фактические семейные и родственные связи, – перечислили в пресс-службе Ливенского районного суда. – Исходя из этого, суд лишил ответчика права на получение мер социальной поддержки и взыскал с него незаконно полученную единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке».

