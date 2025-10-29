Мценск завершил первое полугодие с профицитом

Власти города отчитались об исполнении бюджета.

Администрация города Мценска представила в горсовете народных депутатов отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2025 года. Из документа следует, что доходная часть исполнена на 105,6 процента: планировалось получить 819,324 миллиона рублей, а фактические поступления составило 865,005 миллиона рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 137,8 процента – годом ранее доходы местного бюджета составили 627,565 миллиона рублей. Профицит бюджета города Мценска составил 14,214 миллиона рублей.

Собственные налоговые и неналоговые доходы города за отчетный период времени оцениваются в 206,947 миллиона рублей, или 48,5 процента от плана года. Их удельный вес в общем объеме доходов городского бюджета оценивается в 23,92 процента. Доля безвозмездных поступлений из бюджета региона составила 76,08 процента, то есть Мценск остается дотационным городом.

«Плановые назначения первого полугодия 2025 года по безвозмездным поступлениям из областного бюджета выполнены на 107,2 процента, отмечено в отчете. – При плане 615,364 миллиона рублей фактически поступила сумма 659,759 миллиона рублей. Налоговых доходов в отчетном периоде получено в сумме 167,286 миллиона рублей, что составляет 51,4 процента от плановых годовых назначений». Налог на доходы физических лиц принес в местную казну 107,9 миллиона рублей, его доля в общем объеме налоговых доходов составила 52,1 процента. Общая сумма поступления налога на доходы физических лиц увеличилась в отчетном периоде, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, на 30,7 процента.

Оставшаяся часть налоговых доходов в сумме 99,041 миллиона рублей была обеспечена поступлениями налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (26,232 миллиона рублей), налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения (8,207 миллиона рублей), сельхозналога (1,403 миллиона рублей), земельного налога (7,751 миллиона рублей), налога на имущество физических лиц (611,4 тысячи рублей), госпошлины (13,275 миллиона рублей) и акцизов (1,897 миллиона рублей). Неналоговые доходы бюджета Мценска за полгода составили 39,66 миллиона рублей, что на 16,124 миллиона рублей больше, чем было годом ранее.

ИА «Орелград»