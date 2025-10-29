За орловским аэропортом будут присматривать из Республики Татарстан

29.10.2025 | 8:05 Новости, Строительство

Заключен контракт на строительный контроль.

Фото: vk.com/orelregion_government

Подрядчика искали с помощью электронного аукциона. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по реконструкции объектов аэропортового комплекса Орел «Южный» предварительно оценили в 29,1 млн рублей. Ожесточенная борьба за контракт позволила снизить цену  почти вдвое. АО «Институт проектирования транспортных сооружений» запросил за свои услуги лишь 14,8 млн рублей. 28 октября КУ ОО «Орелгосзаказчик» подписал контракт.

По данным kartoteka.ru,  АО “Институт проектирования транспортных сооружений” зарегистрировано в Казани в 2002 году. Это малое предприятие с численностью персонала до ста человек. Генеральный директор – Григорьев Андрей Александрович. Среди учредителей четыре физлица и ЗАО “КАЗАНСКИЙ ГИПРОНИИАВИАПРОМ”. Чистая прибыль компании в 2024 году – 184,9 млн рублей. За время работы она  была исполнителем более 120 госконтрактов.

Напомним, новый контракт на реконструкцию аэропорта Орла заключен в июле. К работам приступило ООО «Альянс-2005», зарегистрированное в Якутске. Контракт с НАО «Ирмаст-Холдинг» расторгли в мае.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU