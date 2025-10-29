За орловским аэропортом будут присматривать из Республики Татарстан

Заключен контракт на строительный контроль.

Подрядчика искали с помощью электронного аукциона. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по реконструкции объектов аэропортового комплекса Орел «Южный» предварительно оценили в 29,1 млн рублей. Ожесточенная борьба за контракт позволила снизить цену почти вдвое. АО «Институт проектирования транспортных сооружений» запросил за свои услуги лишь 14,8 млн рублей. 28 октября КУ ОО «Орелгосзаказчик» подписал контракт.

По данным kartoteka.ru, АО “Институт проектирования транспортных сооружений” зарегистрировано в Казани в 2002 году. Это малое предприятие с численностью персонала до ста человек. Генеральный директор – Григорьев Андрей Александрович. Среди учредителей четыре физлица и ЗАО “КАЗАНСКИЙ ГИПРОНИИАВИАПРОМ”. Чистая прибыль компании в 2024 году – 184,9 млн рублей. За время работы она была исполнителем более 120 госконтрактов.

Напомним, новый контракт на реконструкцию аэропорта Орла заключен в июле. К работам приступило ООО «Альянс-2005», зарегистрированное в Якутске. Контракт с НАО «Ирмаст-Холдинг» расторгли в мае.

