В Нарышкино ученики “по-тихому” вернулись в школу №2

29.10.2025 | 7:20 Важное, Новости, Образование

Ремонт в школе имени Поматилова (в Хотынецком районе) продолжается.

Фото: vk.com/narschool2

Такая информация содержится в ответе, который ИА “Орелград” получило на свой официальный запрос в Администрацию Орловской области. Текст подписан главой департамента образования региона Татьяной Патовой.

Чиновница напомнила, что школу №2 Нарышкино капитально ремонтировало ООО “АСП-Строй”. Это должно обойтись бюджету в 115 миллионов рублей (из них 92 миллиона – это федеральная субсидия).

К настоящему моменту основные работы завершены. Однако подрядчик продолжает устранять замечания, сделанные приёмочной комиссией. Тем не менее, ученики уже вернулись в здание.

Со школой имени Поматилова, где в феврале произошло коммунальное ЧП, ситуация несколько более сложная. Для неё всё же нашли подрядчика – им стало ООО “СК Гранит”. Цена контракта составила 109,1 миллиона рублей.

Компания приступила к работам в июне. Однако в ходе поиска подрядчика сроки сдвинулись уже на 15 декабря. К этому числу “СК Гранит” должна сдать капремонт. Школьники вернутся в здание в начале третьей четверти, 12 января уже будущего года.

“Строительная готовность объекта составляет 72%”, – указала глава департамента.

Также Татьяна Патова отметила, что на этой стройке не хватает трудовой силы. “По состоянию на 24 октября 2025 года на объекте задействованы 19 человек, тогда как по графику производственных работ необходимо участие 38 человек”, – подчеркнула чиновница.

ИА “Орелград”


