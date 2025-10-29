На Орловщине матери восьмерых детей вручили орден сына

29.10.2025 | 17:10 Новости, СВО

Наградой посмертно отметили её первенца, участника СВО Александра Виноградова.

Фото: zaizobilie-kolpna.ru

Церемония состоялась в Колпне.

Орден Мужества, которым президент наградил орловца, вручили матери, Татьяне Шёлковой, а также вдове, Галине. Об этом пишет газета «За изобилие».

Виноградов являлся старшим ребёнком в семье, где, кроме него, выросли ещё семеро детей. Мужчина работал на элеваторе, в ресурсоснабжающей организации, на сахарном заводе.

В феврале 2024-го года Александр стал участником СВО. Он участвовал в боевых действиях на Запорожском направлени, был ранен, но не стал проходить реабилитацию, а вернулся в строй. В последний раз он выходил на связь в мае.

Известно, что орловец погиб в Запорожской области в боях за село Работино. Указ о награждении президент России Владимир Путин подписал в августе.

Фото: zaizobilie-kolpna.ru

ИА «Орелград»


