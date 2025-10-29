Орловские муниципальные главы отправились на форум БРИКС

Мероприятие проходит в Петербурге.

В Международном муниципальном форуме участвуют глава Орловского муниципального округа Александр Черных и глава города Ливны Сергей Трубицин.

Сегодня — первый день форума. Известно, что орловцы приняли участие в секции «Проекты КРТ как импульс развития территорий и вызов для местной власти». Об этом в своих социальных сетях рассказал Александр Черных.

Всего в форуме участвуют 5 тысяч человек из примерно полусотни стран. Это главы муниципалитетов и регионов, предприниматели, а также эксперты в различных сферах.

ИА «Орелград»