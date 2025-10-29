На Орловщине водитель сбил пешехода и скрылся

29.10.2025 | 11:33 Новости, Происшествия

Пострадавший госпитализирован.

Фото: ГАИ Орловской области

Авария произошла накануне около 20 часов 20 минут на 451-м километре федеральной трассы «Крым» (в Троснянском районе).

Как рассказали в ГАИ Орловской области, 50-летний пешеход шёл по обочине. Его сбил автомобиль, который ехал в попутном направлении. Судя по тому, что машина и водитель пока что остаются «неустановленными», автомобилист просто скрылся с места ДТП.

Пешехода госпитализировали, причём не в местную ЦРБ, а в Орловскую областную клиническую больницу.

Всего за сутки на территории области зарегистрировано 20 ДТП. Различные телесные повреждения получили трое человек.

ИА «Орелград»


