Орловщина нарастила импорт «молочки» в 72 раза

29.10.2025 | 11:25 Новости, Экономика

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

С начала года за рубеж отправлено 238,3 тонны молочной продукции, изготовленной в нашем регионе. Такой объём груза проконтролировали сотрудники ведомства.

За аналогичный период минувшего года из Орловщины на экспорт отправили всего 3,3 тонны таких товаров. Таким образом, показатель вырос в 72,2 раза.

Основным потребителем является Узбекистан. Туда экспортировали 205 тонн молочной сыворотки.

Также известно, что орловскую «молочку» экспортировали в Туркмению. Туда отправились 3,3 тонны сыра и сырного продукта.

ИА «Орелград»


