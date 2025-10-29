Орловщина нарастила импорт «молочки» в 72 раза

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

С начала года за рубеж отправлено 238,3 тонны молочной продукции, изготовленной в нашем регионе. Такой объём груза проконтролировали сотрудники ведомства.

За аналогичный период минувшего года из Орловщины на экспорт отправили всего 3,3 тонны таких товаров. Таким образом, показатель вырос в 72,2 раза.

Основным потребителем является Узбекистан. Туда экспортировали 205 тонн молочной сыворотки.

Также известно, что орловскую «молочку» экспортировали в Туркмению. Туда отправились 3,3 тонны сыра и сырного продукта.

ИА «Орелград»